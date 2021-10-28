Президент: В плане сотрудничества Азербайджан-НАТО Румыния играет важную роль

Надеемся, что будем иметь такую же хорошую перспективу и в рамках двусторонних отношений, и в рамках сотрудничества Азербайджан-Евросоюз. Очень много тем для обсуждений.

Надеемся, что будем иметь такую же хорошую перспективу и в рамках двусторонних отношений, и в рамках сотрудничества Азербайджан-Евросоюз. Очень много тем для обсуждений.

Как сообщает Report, об этом 28 октября заявил президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Румынии в нашей стране Василе Соаре.

Глава государства подчеркнул, что в плане сотрудничества Азербайджан-НАТО Румыния играет очень важную роль: "Наши отношения охватывают и двусторонний формат, и формат сотрудничества в рамках международных организаций. Поэтому тут очень много перспектив. Думаю, в торгово-экономической сфере и в сфере сотрудничества в энергетической сфере есть очень много возможностей, и в транспортной сфере тоже. Азербайджан прилагает большие усилия для трансформации страны в транспортно-логистический центр Евразии и в этом направлении проделана большая работа. Но многое зависит от уже двусторонних контактов. Поскольку наша существующая инфраструктура, и та, которую мы планируем создать, будет создавать альтернативные возможности для грузоотправителей. Так что рассчитываем на сотрудничество и в этой сфере тоже. Но и по всем другим направлениям мы всегда были открыты к сотрудничеству с вашей страной. Думаю что на основе взаимных интересов мы это будем продолжать".