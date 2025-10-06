Президент Узбекистана прибыл с визитом в Азербайджан
Внешняя политика
- 06 октября, 2025
- 17:40
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Габалы в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Мирзиёева в аэропорту встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.
