Президент Узбекистана прибыл с визитом в Азербайджан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Габалы в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Мирзиёева в аэропорту встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.