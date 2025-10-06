Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Президент Узбекистана прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2025
    • 17:40
    Президент Узбекистана прибыл с визитом в Азербайджан

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Габалы в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Мирзиёева в аэропорту встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.

    Özbəkistan Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib
    President of Uzbekistan arrives in Azerbaijan

    Лента новостей