Президент Узбекистана планирует посетить Азербайджан весной

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев этой весной может посетить Азербайджан с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на CA-News, об этом сообщил посол Азербайджана в Узбекистана Гусейн Гулиев в ходе узбекско-азербайджанского бизнес-форума в Ташкенте.

"Точную дату визита сейчас сложно назвать, скорее всего, это будет весна этого года, возможно конец мая", - сообщил Г.Гулиев.

По его словам, во время визита стороны планируют обсудить широкий круг вопросов - сотрудничество в нефтегазовой сфере, агропромышленном комплексе (АПК), индустрии строительных материалов, пищевой отрасли.

В частности, может быть решен вопрос увеличения частоты прямых авиарейсов между двумя странами.

Дипломат добавил, что стороны также будут обсуждать и укрепление транспортно-логистических связей, в контексте появления нового коридора Баку-Тбилиси-Карс.