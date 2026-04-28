Президент утвердил соглашение о внедрении модели "ASAN xidmət" в Гвинее

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве с Гвинеей по внедрению модели "ASAN xidmət".

Как сообщает Report, глава государства подписал указ "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Гвинея о сотрудничестве в области применения модели "ASAN xidmət" в Республике Гвинея".

Согласно документу, после вступления соглашения в силу Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям должно обеспечить реализацию его положений.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Азербайджана направит уведомление правительству Гвинеи о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления соглашения в силу.