Президент утвердил соглашение о внедрении модели "ASAN xidmət" в Гвинее
Внешняя политика
- 28 апреля, 2026
- 14:05
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве с Гвинеей по внедрению модели "ASAN xidmət".
Как сообщает Report, глава государства подписал указ "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Гвинея о сотрудничестве в области применения модели "ASAN xidmət" в Республике Гвинея".
Согласно документу, после вступления соглашения в силу Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям должно обеспечить реализацию его положений.
В свою очередь, Министерство иностранных дел Азербайджана направит уведомление правительству Гвинеи о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления соглашения в силу.
