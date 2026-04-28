İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Prezident Qvineyada "ASAN xidmət" modelinin tətbiqi ilə bağlı əməkdaşlığa dair Saziş"i təsdiq edib

    Xarici siyasət
    • 28 aprel, 2026
    • 14:00
    Prezident Qvineyada ASAN xidmət modelinin tətbiqi ilə bağlı əməkdaşlığa dair Sazişi təsdiq edib

    Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Qvineya Respublikası Hökuməti arasında Qvineya Respublikasında "ASAN xidmət" modelinin tətbiqi ilə bağlı əməkdaşlığa dair Saziş"in təsdiq edilməsi haqqında Fərman imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, sənədə əsasən, saziş qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin etməli, Xarici İşlər Nazirliyi Sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Qvineya Respublikası Hökumətinə bildiriş göndərməlidir.

    İlham Əliyev ASAN Xidmət Qvineya Respublikası Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi
    Президент утвердил соглашение о внедрении модели "ASAN xidmət" в Гвинее

    Son xəbərlər

    17:33

    Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Sərdar Həsənov: "İdmanda heç kim zədələrdən sığortalanmayıb"

    Fərdi
    17:32

    Moskvada baş verən yanğında ölənlərin sayı səkkizə yüksəlib - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    17:28

    Geka Geladze Gürcüstan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri vəzifəsinə təsdiqlənib

    Region
    17:25

    "Yaşıl enerji"nin Azərbaycan modeli: istehsal və idarəetmədə liderlik – TƏHLİL

    Energetika
    17:22
    Foto

    İrpendə Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr olunan ağacəkmə aksiyası keçirilib

    Xarici siyasət
    17:21

    Şule Kılıç: "EBRD Azərbaycanda "yaşıl enerji" üzrə yeni tenderləri dəstəkləməyə hazırdır"

    Energetika
    17:16

    Gürcüstan Patriarxlığına üç əsas namizəd var

    Region
    17:15

    Mədəniyyət layihələrinin qrant maliyyələşdirilməsi üçün yeni qaydalar müəyyənləşdiriləcək

    Daxili siyasət
    17:14

    Naxçıvanda "Şərqin qapısı" Teatr Festivalı keçiriləcək

    Mədəniyyət
    Bütün Xəbər Lenti