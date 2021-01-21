Президент Туркменистана высоко оценил отношения с Азербайджаном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов был принят президентом Гурбангулы Бердымухамедовым в ходе своего визита в Туркменистан.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.
В ходе встречи Гурбангулы Бердымухамедов высоко оценил нынешнее состояние отношений между двумя странами, отметив эффективность и положительную динамику взаимодействия и партнерства.
Министр Джейхун Байрамов отметил положительную динамику отношений между двумя странами, основанных на принципах сотрудничества, дружбы и взаимной поддержки, отметив взаимные визиты на высоком уровне и подписание более 50 документов за последние три года.
На встрече также обсуждались вопросы участия Азербайджана и Туркменистана стран в форматах регионального сотрудничества и взаимной поддержки в международных организациях.