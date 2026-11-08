Президент Турции: В 2027 году вместе с Ильхамом Алиевым откроем школу в Агдаме

В Агдаме строится школа на 40 классных комнат.

Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Шуше.

"Мы приступили к строительству школы площадью 14 500 квадратных метров, рассчитанной на 40 классных комнат", - сообщил он.

Турецкий лидер добавил, что открытие учебного заведения запланировано на следующий год.

"В следующем году мы вместе с моим братом Ильхамом (президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым - ред.) откроем эту школу", - отметил Эрдоган.

Президент Турции также высоко оценил усилия Азербайджана по восстановлению Карабаха.

"Мы с большим уважением оцениваем усилия Азербайджана по возрождению Карабаха и возвращению региону прежней жизни.

Каждый вновь зажженный домашний очаг, каждый возведенный объект, каждый восстановленный памятник исторического наследия в Карабахе свидетельствуют о вере азербайджанского народа в будущее. Мы продолжим делиться своим опытом на этом пути", - подчеркнул он.

Эрдоган также рассказал о совместном проекте, реализованном в Джебраиле.

"Недавно мы с гордостью открыли в Джебраиле Азербайджано-турецкий международный учебный центр лесного хозяйства и комплекс умного выращивания саженцев. Этот центр, созданный при содействии нашего Министерства сельского и лесного хозяйства, стал еще одним символом сотрудничества между Турцией и Азербайджаном", - сказал президент Турции.