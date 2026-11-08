Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Президент Турции: В 2027 году вместе с Ильхамом Алиевым откроем школу в Агдаме

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 16:41
    Президент Турции: В 2027 году вместе с Ильхамом Алиевым откроем школу в Агдаме

    В Агдаме строится школа на 40 классных комнат.

    Как сообщает корреспондент Report из Карабаха, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Шуше.

    "Мы приступили к строительству школы площадью 14 500 квадратных метров, рассчитанной на 40 классных комнат", - сообщил он.

    Турецкий лидер добавил, что открытие учебного заведения запланировано на следующий год.

    "В следующем году мы вместе с моим братом Ильхамом (президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым - ред.) откроем эту школу", - отметил Эрдоган.

    Президент Турции также высоко оценил усилия Азербайджана по восстановлению Карабаха.

    "Мы с большим уважением оцениваем усилия Азербайджана по возрождению Карабаха и возвращению региону прежней жизни.

    Каждый вновь зажженный домашний очаг, каждый возведенный объект, каждый восстановленный памятник исторического наследия в Карабахе свидетельствуют о вере азербайджанского народа в будущее. Мы продолжим делиться своим опытом на этом пути", - подчеркнул он.

    Эрдоган также рассказал о совместном проекте, реализованном в Джебраиле.

    "Недавно мы с гордостью открыли в Джебраиле Азербайджано-турецкий международный учебный центр лесного хозяйства и комплекс умного выращивания саженцев. Этот центр, созданный при содействии нашего Министерства сельского и лесного хозяйства, стал еще одним символом сотрудничества между Турцией и Азербайджаном", - сказал президент Турции.

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган Карабах 8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) Азербайджано-турецкие отношения
    Ərdoğan: Gələn il Ağdamda məktəbin açılışını edəcəyik
    Erdoğan: We will inaugurate a school in Aghdam next year
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