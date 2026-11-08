İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Ərdoğan: Gələn il Ağdamda məktəbin açılışını edəcəyik

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 16:37
    Ərdoğan: Gələn il Ağdamda məktəbin açılışını edəcəyik

    Ağdamda 40 sinif otağından ibarət məktəb inşa olunur.

    "Report"un Şuşaya ezam olunan müxbiri xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şuşada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birgə mətbuat konfransında deyib.

    "Ağdamda sahəsi 14 500 kvadratmetr olan, 40 sinif otağından ibarət məktəbin tikintisinə başlamışıq", - o bildirib.

    Türkiyə lideri əlavə edib ki, təhsil müəssisəsinin açılışı gələn ilə planlaşdırılır:

    "Gələn il İlham qardaşımla birlikdə məktəbin açılışını edəcəyik".

    Ərdoğan Qarabağda aparılan yenidənqurma işləri ilə bağlı Azərbaycanın səylərindən də bəhs edib:

    "Qarabağın yenidən dirçəlməsi üçün Azərbaycanın ortaya qoyduğu səyi böyük hörmətlə təqdir edirik.

    Qarabağda yenidən alovlanan hər ocaq, yüksələn hər əsər, bərpa edilən hər bir tarixi miras Azərbaycan xalqının gələcəyə olan inamını göstərir. Bu yolda təcrübəmizi paylaşmağa davam edəcəyik".

    O, Cəbrayılda həyata keçirilən birgə layihədən də söz açıb:

    "Ən son Cəbrayılda Azərbaycan-Türkiyə Beynəlxalq Meşə Təlim Mərkəzi və Ağıllı Tingçilik qazandırmağın qürurunu yaşadıq. Kənd Təsərrüfatı və Meşə Təsərrüfatı Nazirliyimizin dəstəyi ilə qurulan bu mərkəz Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığının yeni bir nişanəsi olub".

    İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğan Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    Президент Турции: В 2027 году вместе с Ильхамом Алиевым откроем школу в Агдаме
    Erdoğan: We will inaugurate a school in Aghdam next year
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