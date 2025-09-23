Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Президент Турции: Продолжаем работу над проектом Среднего коридора

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2025
    • 20:21
    Президент Турции: Продолжаем работу над проектом Среднего коридора

    Турция продолжает работать над проектом Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор), имеющего стратегическое значение и простирающегося от Китая до Европы.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Эрдоган подчеркнул важность реформирования мировой экономики в соответствии с современными вызовами:

    "Растущие тенденции протекционизма в международной торговле и разрывы в цепочках поставок приводят к фундаментальным изменениям в мировой экономике. Для успешной борьбы с текущими вызовами мы поддерживаем реформирование международной торговли, основанной на правилах, в которых участвует Всемирная торговая организация. Я считаю доступ к дешевой, безопасной и устойчивой энергии необходимым условием для реализации целей развития, особенно в развивающихся странах".

    Он добавил, что благодаря современной транспортной инфраструктуре и линии Баку-Тбилиси-Карс Турция вносит вклад в развитие мировой торговли.

    Турецкий лидер также отметил важность движения к концепции "нулевые отходы": "Мы решительно движемся к цели нулевых выбросов к 2053 году на пути к созданию будущего с уважением к природе".

    Лента новостей