Türkiyə lideri: Orta dəhliz layihəsi ilə bağlı işlərimizi davam etdiririk
Xarici siyasət
- 23 sentyabr, 2025
- 20:11
Orta dəhliz layihəsi ilə bağlı işlərimizi davam etdiririk.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxışı zamanı deyib.
O bildirib ki, Türkiyə həmçinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri vasitəsilə dünya ticarətinə töhfə verir.
Ərdoğan Türkiyənin qlobal iqtisadiyyata töhfə verdiyini də əlavə edib.
