Türkiyə lideri: Orta dəhliz layihəsi ilə bağlı işlərimizi davam etdiririk

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2025
    • 20:11
    Orta dəhliz layihəsi ilə bağlı işlərimizi davam etdiririk.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxışı zamanı deyib.

    O bildirib ki, Türkiyə həmçinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri vasitəsilə dünya ticarətinə töhfə verir.

    Ərdoğan Türkiyənin qlobal iqtisadiyyata töhfə verdiyini də əlavə edib.

    Президент Турции: Продолжаем работу над проектом Среднего коридора

