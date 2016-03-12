Президент Турции посетит Азербайджан на следующей неделе

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан 15 марта.

Как сообщает Report, в ходе визита президента ожидается проведение заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан под председательством Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В рамках заседания будут рассмотрены развитие и продвижение различных аспектов двусторонних отношений и сотрудничества.

Помимо этого будут обсуждены нагорно-карабахский конфликт, ситуация в регионе.