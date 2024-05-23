Президент: Транскаспийский транспортный коридор становится все более и более востребованным

Одной из обсуждаемых тем с президентом Таджикистана было сотрудничество в транспортной сфере с учетом новых возможностей транспортно-логистической инфраструктуры Таджикистана и Азербайджана. Думаю, будет полезно объединить усилия в этом направлении, более

Одной из обсуждаемых тем с президентом Таджикистана было сотрудничество в транспортной сфере с учетом новых возможностей транспортно-логистической инфраструктуры Таджикистана и Азербайджана. Думаю, будет полезно объединить усилия в этом направлении, более тесно координировать наши шаги.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в расширенном составе.

"Транскаспийский транспортный коридор становится все более и более востребованным для европейского региона и для Центральноазиатского региона. И Азербайджан как связующее звено, страна, которая расположена на стыке Европы и Азии, со своей транспортной инфраструктурой, конечно, играет немаловажную роль в этом вопросе", - подчеркнул глава государства.