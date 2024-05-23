О нас

Президент: Транскаспийский транспортный коридор становится все более и более востребованным

Президент: Транскаспийский транспортный коридор становится все более и более востребованным Одной из обсуждаемых тем с президентом Таджикистана было сотрудничество в транспортной сфере с учетом новых возможностей транспортно-логистической инфраструктуры Таджикистана и Азербайджана. Думаю, будет полезно объединить усилия в этом направлении, более
Внешняя политика
23 мая 2024 г. 14:05
Президент: Транскаспийский транспортный коридор становится все более и более востребованным

Одной из обсуждаемых тем с президентом Таджикистана было сотрудничество в транспортной сфере с учетом новых возможностей транспортно-логистической инфраструктуры Таджикистана и Азербайджана. Думаю, будет полезно объединить усилия в этом направлении, более тесно координировать наши шаги.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в расширенном составе.

"Транскаспийский транспортный коридор становится все более и более востребованным для европейского региона и для Центральноазиатского региона. И Азербайджан как связующее звено, страна, которая расположена на стыке Европы и Азии, со своей транспортной инфраструктурой, конечно, играет немаловажную роль в этом вопросе", - подчеркнул глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Trans-Caspian transport corridor is becoming increasingly popular in European and Central Asian regions

Экслюзивные новости

Милли Меджлис обсудит изменения в бюджете ГФСЗ на этот год
Милли Меджлис обсудит изменения в бюджете ГФСЗ на этот год
23 мая 2024 г. 13:19
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон О государственном бюджете на 2024 год
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2024 год"
23 мая 2024 г. 12:55
Латвия готова поделиться с Азербайджаном опытом ЕС по консолидации земель
Латвия готова поделиться с Азербайджаном опытом ЕС по консолидации земель
22 мая 2024 г. 17:18
Посол: Венгрия придает большое значение зеленому коридору Азербайджан-ЕС
Посол: Венгрия придает большое значение зеленому коридору Азербайджан-ЕС
22 мая 2024 г. 12:37
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
21 мая 2024 г. 18:20
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
21 мая 2024 г. 14:38
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
18 мая 2024 г. 13:49
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
17 мая 2024 г. 16:30
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
17 мая 2024 г. 15:47
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
17 мая 2024 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi