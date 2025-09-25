Президент: После победоносной войны Азербайджан заявил о готовности открыть новую страницу в отношениях с Арменией
Внешняя политика
- 25 сентября, 2025
- 20:54
10 ноября 2020 года вошло в историю как день капитуляции Армении и восстановления территориальной целостности Азербайджана после почти 30-летней оккупации.
Как сообщает Report, об этом сказал gрезидент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Сразу после победоносной войны Азербайджан заявил о готовности открыть новую страницу в отношениях с Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета", - подчеркнул глава государства.
Последние новости
21:56
Число стран-участниц III Игр СНГ в Азербайджане увеличиваетсяИндивидуальные
21:45
Трамп: Соглашение по урегулированию в Газе будет достигнуто в ближайшее времяДругие страны
21:36
Лейла Алиева встретилась с супругом президента СловенииВнешняя политика
21:33
Фото
Джейхун Байрамов и глава МИД Бахрейна обсудили региональные процессыВнешняя политика
21:29
Фото
В Бакинском суде в качестве доказательства исследованы признания Манвела ГригорянаВнутренняя политика
21:25
Президент Ильхам Алиев с трибуны ООН обратился с призывом к мировому сообществуВнешняя политика
21:23
Президент Азербайджана: Мы одержали победу и в войне, и в установлении мираВнутренняя политика
21:23
Президент: Азербайджан гордится усилиями по оказанию гуманитарной помощи на глобальном уровнеВнешняя политика
21:21