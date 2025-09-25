Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Президент: После победоносной войны Азербайджан заявил о готовности открыть новую страницу в отношениях с Арменией

    Внешняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 20:54
    Президент: После победоносной войны Азербайджан заявил о готовности открыть новую страницу в отношениях с Арменией

    10 ноября 2020 года вошло в историю как день капитуляции Армении и восстановления территориальной целостности Азербайджана после почти 30-летней оккупации.

    Как сообщает Report, об этом сказал gрезидент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    "Сразу после победоносной войны Азербайджан заявил о готовности открыть новую страницу в отношениях с Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета", - подчеркнул глава государства.

    Ильхам Алиев Генассамблея ООН
    Prezident: Azərbaycan müharibədən dərhal sonra Ermənistanla yeni səhifə açmağa hazır olduğunu bəyan etdi
    President: Right after our victorious war, Azerbaijan declared its readiness to open a new page in relations with Armenia

    Последние новости

    21:56

    Число стран-участниц III Игр СНГ в Азербайджане увеличивается

    Индивидуальные
    21:45

    Трамп: Соглашение по урегулированию в Газе будет достигнуто в ближайшее время

    Другие страны
    21:36

    Лейла Алиева встретилась с супругом президента Словении

    Внешняя политика
    21:33
    Фото

    Джейхун Байрамов и глава МИД Бахрейна обсудили региональные процессы

    Внешняя политика
    21:29
    Фото

    В Бакинском суде в качестве доказательства исследованы признания Манвела Григоряна

    Внутренняя политика
    21:25

    Президент Ильхам Алиев с трибуны ООН обратился с призывом к мировому сообществу

    Внешняя политика
    21:23

    Президент Азербайджана: Мы одержали победу и в войне, и в установлении мира

    Внутренняя политика
    21:23

    Президент: Азербайджан гордится усилиями по оказанию гуманитарной помощи на глобальном уровне

    Внешняя политика
    21:21

    Президент: Проблема обмеления Каспия не связана с изменением климата

    Экология
    Лента новостей