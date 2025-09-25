İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Prezident: Azərbaycan müharibədən dərhal sonra Ermənistanla yeni səhifə açmağa hazır olduğunu bəyan etdi

    Xarici siyasət
    • 25 sentyabr, 2025
    • 20:52
    Prezident: Azərbaycan müharibədən dərhal sonra Ermənistanla yeni səhifə açmağa hazır olduğunu bəyan etdi
    İlham Əliyev

    2020-ci il noyabrın 10-u Ermənistanın kapitulyasiyası və təqribən 30 ilə yaxın işğaldan sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası kimi tarixə düşdü.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasındakı çıxışı zamanı bildirib.

    "Azərbaycan Zəfər müharibəsindən dərhal sonra ərazi bütövlüyünün və suverenliyin qarşılıqlı şəkildə tanınması əsasında Ermənistanla münasibətlərdə yeni səhifə açmağa hazır olduğunu bəyan etdi", - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb.

    Президент: После победоносной войны Азербайджан заявил о готовности открыть новую страницу в отношениях с Арменией
    President: Right after our victorious war, Azerbaijan declared its readiness to open a new page in relations with Armenia

