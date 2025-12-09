Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Президент: Специальное оборудование для разминирования из Словакии помогает спасать жизни

    Внешняя политика
    • 09 декабря, 2025
    • 16:58
    Президент: Специальное оборудование для разминирования из Словакии помогает спасать жизни

    Словакия оказывает содействие Азербайджану в разминировании.

    Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал на официальном приеме, данном в Братиславе от имени президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини.

    Глава государства отметил, что специальное оборудование, полученное от Словакии, помогает спасать жизни и беречь здоровье людей.

    "К сожалению, с момента окончания Второй Карабахской войны в 2020 году более 400 человек погибли или получили тяжелые травмы в результате взрывов наземных мин. Полученное от вас оборудование действительно спасает жизни", - сказал президент.

    Ильхам Алиев Словакия Братислава официальный прием Петер Пеллегрини
    Prezident: Slovakiyadan minatəmizləmə üçün aldığımız xüsusi avadanlıq insan həyatını xilas etməyə imkan yaradır
    Elvis

    Последние новости

    17:38

    Опрос: Рейтинг одобрения деятельности Трампа превысил 40%

    Это интересно
    17:33

    Азербайджан и США обсудили совместную деятельность в сфере кибербезопасности

    ИКТ
    17:28

    В Азербайджане выросло число случаев мошенничества с платежными картами

    Финансы
    17:25

    В Баку скончался один из пострадавших при взрыве - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    17:21
    Фото

    Представители ВВС Азербайджана и Турции обсудили вопросы проведения совместных учений

    Армия
    17:21

    В Таиланде из-за боевых действий на границе с Камбоджей пострадали 68 военных

    Другие страны
    17:18
    Фото

    Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы культурного сотрудничества

    Kультурная политика
    17:15

    AZAL при поддержке АБР приступил к реализации технического проекта в сфере устойчивой авиации

    Инфраструктура
    17:07

    BakuBus закупает электробусы для освобожденных территорий

    Инфраструктура
    Лента новостей