Президент: Специальное оборудование для разминирования из Словакии помогает спасать жизни

Словакия оказывает содействие Азербайджану в разминировании.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал на официальном приеме, данном в Братиславе от имени президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини.

Глава государства отметил, что специальное оборудование, полученное от Словакии, помогает спасать жизни и беречь здоровье людей.

"К сожалению, с момента окончания Второй Карабахской войны в 2020 году более 400 человек погибли или получили тяжелые травмы в результате взрывов наземных мин. Полученное от вас оборудование действительно спасает жизни", - сказал президент.