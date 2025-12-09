Президент: Специальное оборудование для разминирования из Словакии помогает спасать жизни
Внешняя политика
- 09 декабря, 2025
- 16:58
Словакия оказывает содействие Азербайджану в разминировании.
Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал на официальном приеме, данном в Братиславе от имени президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини.
Глава государства отметил, что специальное оборудование, полученное от Словакии, помогает спасать жизни и беречь здоровье людей.
"К сожалению, с момента окончания Второй Карабахской войны в 2020 году более 400 человек погибли или получили тяжелые травмы в результате взрывов наземных мин. Полученное от вас оборудование действительно спасает жизни", - сказал президент.
