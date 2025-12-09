Prezident: Slovakiyadan minatəmizləmə üçün aldığımız xüsusi avadanlıq insan həyatını xilas etməyə imkan yaradır
Xarici siyasət
- 09 dekabr, 2025
- 16:07
Slovakiya minalardan təmizləmədə Azərbaycana yardım edir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Bratislavada Slovakiya Prezidenti Peter Pelleqrininin adından verilən rəsmi ziyafətdə deyib.
Dövlət başçısı qeyd edib ki, Azərbaycanın Slovakiyadan aldığı xüsusi avadanlıq insan həyatını xilas etməyə, sağlamlığı qorumağa imkan yaradır.
Dövlət başçısı təəssüf hissi ilə vurğulayıb ki, 2020-ci ildə İkinci Qarabağ müharibəsi bitdikdən sonra 400-dən artıq insan minalara görə öz həyatını itirib, yaxud ciddi yaralanıb.
"Sizdən aldığımız avadanlıq həqiqətən insan həyatını qoruyur", - deyə Prezident bildirib.
