Президент: Состоявшийся в этом году в Шуше Съезд азербайджанцев мира был историческим событием

Президент: Состоявшийся в этом году в Шуше Съезд азербайджанцев мира был историческим событием

Состоявшийся в этом году в Шуше Съезд азербайджанцев мира был историческим событием. Проведение этого съезда в Шуше имело очень большое символическое значение.

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Состоявшийся в этом году в Шуше Съезд азербайджанцев мира был историческим событием. Проведение этого съезда в Шуше имело очень большое символическое значение. Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. «Подобно тому, как азербайджанское общество и граждане Азербайджана объединены в один кулак, уверен, что такой же подход проявят и азербайджанцы мира, абсолютное большинство из них. Во всяком случае, сильный Азербайджан является для них большой поддержкой», - сказал глава государства. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook