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Президент: Состоявшийся в этом году в Шуше Съезд азербайджанцев мира был историческим событием

Президент: Состоявшийся в этом году в Шуше Съезд азербайджанцев мира был историческим событием Состоявшийся в этом году в Шуше Съезд азербайджанцев мира был историческим событием. Проведение этого съезда в Шуше имело очень большое символическое значение.
Внешняя политика
1 января 2023 г. 00:54
Президент: Состоявшийся в этом году в Шуше Съезд азербайджанцев мира был историческим событием

Состоявшийся в этом году в Шуше Съезд азербайджанцев мира был историческим событием. Проведение этого съезда в Шуше имело очень большое символическое значение.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

«Подобно тому, как азербайджанское общество и граждане Азербайджана объединены в один кулак, уверен, что такой же подход проявят и азербайджанцы мира, абсолютное большинство из них. Во всяком случае, сильный Азербайджан является для них большой поддержкой», - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bu il Şuşada keçirilmiş Dünya Azərbaycanlılarının Qurultayı tarixi hadisə idi"

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