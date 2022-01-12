Президент: В Армении сильны реваншистские настроения, как во власти, так и в оппозиции

"Вопросы военного строительства всегда занимали первостепенное место в моей повестке с учетом военной оккупации. Естественно, это была тема, которая объединяла весь народ . Не случайно, когда мы рассматривали и готовили государственный бюджет, я всегда указывал, что самые большие расходы должны быть направлены на военное строительство".
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 12 января.
"Что касается нынешнего этапа, мы не должны останавливаться по многим факторам. В первую очередь потому, что, к сожалению, в Армении сильны реваншистские настроения, как во власти, так и в оппозиции, и в обществе", - отметил глава государства.
"Буквально вчера против азербайджанских военнослужащих была совершена очередная военная провокация. В результате этой немотивированной агрессии погиб азербайджанский военнослужащий. Это не первый случай после войны. К сожалению, все предыдущие наши действия не стали уроком для Армении...
Однако они должны понимать, что смерть азербайджанского военнослужащего никогда никогда просто там им не сойдет с рук", - заявил президент.