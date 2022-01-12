Президент: В Армении сильны реваншистские настроения, как во власти, так и в оппозиции

Президент: В Армении сильны реваншистские настроения, как во власти, так и в оппозиции

К сожалению, все наши предыдущие карательные меры не стали уроком для Армении

https://static.report.az/photo/ac62a3c0-3ef3-35ec-b7ad-ba88cc31fddb.jpg https://static.report.az/photo/ac62a3c0-3ef3-35ec-b7ad-ba88cc31fddb.jpg Ильхам Алиев