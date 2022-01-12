О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент: В Армении сильны реваншистские настроения, как во власти, так и в оппозиции

Президент: В Армении сильны реваншистские настроения, как во власти, так и в оппозиции К сожалению, все наши предыдущие карательные меры не стали уроком для Армении
Внешняя политика
12 января 2022 г. 20:05
Президент: В Армении сильны реваншистские настроения, как во власти, так и в оппозиции
Ильхам Алиев

"Вопросы военного строительства всегда занимали первостепенное место в моей повестке с учетом военной оккупации. Естественно, это была тема, которая объединяла весь народ . Не случайно, когда мы рассматривали и готовили государственный бюджет, я всегда указывал, что самые большие расходы должны быть направлены на военное строительство".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 12 января.

"Что касается нынешнего этапа, мы не должны останавливаться по многим факторам. В первую очередь потому, что, к сожалению, в Армении сильны реваншистские настроения, как во власти, так и в оппозиции, и в обществе", - отметил глава государства.

"Буквально вчера против азербайджанских военнослужащих была совершена очередная военная провокация. В результате этой немотивированной агрессии погиб азербайджанский военнослужащий. Это не первый случай после войны. К сожалению, все предыдущие наши действия не стали уроком для Армении...

Однако они должны понимать, что смерть азербайджанского военнослужащего никогда никогда просто там им не сойдет с рук", - заявил президент.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ermənistanda həm iqtidarda, həm müxalifətdə güclü revanşist əhval-ruhiyyə var"

Экслюзивные новости

В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
12 января 2022 г. 18:53
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
12 января 2022 г. 10:40
В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын
В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын
11 января 2022 г. 18:46
Проект закона о репродуктивном здоровье будет обсужден в Милли Меджлисе
Проект закона о репродуктивном здоровье будет обсужден в Милли Меджлисе
11 января 2022 г. 15:55
Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами
Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами
11 января 2022 г. 15:50
Из Украины в Азербайджан возвращены до 1,4 тыс. незаконных мигрантов
Из Украины в Азербайджан возвращены до 1,4 тыс. незаконных мигрантов
11 января 2022 г. 14:55
Горнолыжник сборной Азербайджана: Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”
ФотоГорнолыжник сборной Азербайджана: "Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”
10 января 2022 г. 15:10
8-ое заседание Консультативного совета ЮГК состоится в начале февраля
8-ое заседание Консультативного совета ЮГК состоится в начале февраля
10 января 2022 г. 14:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi