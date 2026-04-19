Президент Сербии Вучич в мае посетит Азербайджан
Внешняя политика
- 19 апреля, 2026
- 17:05
Президент Сербии Александар Вучич в мае посетит с визитом Азербайджан.
Как сообщает Report, об этом сербский лидер заявил в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Он отметил, что примет участие в XIII сессии Всемирного форума городов, которая пройдет в Баку в следующем месяце.
