Президент Сербии Вучич в мае посетит Азербайджан

Президент Сербии Александар Вучич в мае посетит с визитом Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом сербский лидер заявил в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он отметил, что примет участие в XIII сессии Всемирного форума городов, которая пройдет в Баку в следующем месяце.