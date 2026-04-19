Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном

    Внешняя политика
    • 19 апреля, 2026
    • 17:05
    Президент Сербии Вучич в мае посетит Азербайджан

    Президент Сербии Александар Вучич в мае посетит с визитом Азербайджан.

    Как сообщает Report, об этом сербский лидер заявил в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Он отметил, что примет участие в XIII сессии Всемирного форума городов, которая пройдет в Баку в следующем месяце.

    Serbiya Prezidenti gələn ay Azərbaycana səfər edəcək

    Последние новости

    00:17

    Азербайджанские шахматисты Абасов и Сулейманлы взяли серебро и бронзу чемпионата Европы

    Индивидуальные
    23:40

    США захватили в Оманском заливе иранское судно

    Другие страны
    23:14

    Трамп заявил о "хороших шансах" на заключение сделки с Ираном

    Другие страны
    22:55

    В Премьер-лиге Азербайджана подведены итоги 28-го тура

    Футбол
    22:38

    Сильное землетрясение произошло у берегов Самоа

    Другие страны
    22:08

    Мюнхенская "Бавария" за четыре тура до конца Бундеслиги завоевала чемпионство

    Футбол
    21:51
    Фото

    Азербайджанские борцы завоевали четыре медали на "Турнире чемпионов" в Анталье

    Индивидуальные
    21:36
    Видео

    "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" в центральном матче 33-го тура АПЛ

    Футбол
    21:24

    Коалиция Радева лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    Лента новостей