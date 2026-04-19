Serbiya Prezidenti gələn ay Azərbaycana səfər edəcək
Xarici siyasət
- 19 aprel, 2026
- 16:19
Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç may ayında Azərbaycana səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, A. Vuçiç bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə telefon danışığında bildirib.
O qeyd edib ki, gələn ay Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun XIII Sessiyasında iştirak edəcək.
Son xəbərlər
