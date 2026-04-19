    Serbiya Prezidenti gələn ay Azərbaycana səfər edəcək

    • 19 aprel, 2026
    Serbiya Prezidenti gələn ay Azərbaycana səfər edəcək

    Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç may ayında Azərbaycana səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, A. Vuçiç bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə telefon danışığında bildirib.

    O qeyd edib ki, gələn ay Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun XIII Sessiyasında iştirak edəcək.

    Президент Сербии Вучич в мае посетит Азербайджан

