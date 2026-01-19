Вучич в мае совершит визит в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

Президент Сербии Александр Вучич посетит Азербайджан 17 мая для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Об этом заявил Report посол Сербии в Азербайджане Драган Владиславлевич.

Он отметил, что точная дата визита - 17 мая, и он состоится в рамках WUF13.

По словам посла, президент Сербии уже подтвердил свое участие в мероприятии: "Состав делегации мне пока неизвестен, но свое присутствие он подтвердил".

Отметим что WUF13 на тему "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты" пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года. В рамках мероприятия впервые будет организован Саммит лидеров.