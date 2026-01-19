Вучич в мае совершит визит в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией 20 Января - День всенародной скорби
    Внешняя политика
    • 19 января, 2026
    • 12:29
    Президент Сербии Александр Вучич посетит Азербайджан 17 мая для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

    Об этом заявил Report посол Сербии в Азербайджане Драган Владиславлевич.

    Он отметил, что точная дата визита - 17 мая, и он состоится в рамках WUF13.

    По словам посла, президент Сербии уже подтвердил свое участие в мероприятии: "Состав делегации мне пока неизвестен, но свое присутствие он подтвердил".

    Отметим что WUF13 на тему "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты" пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года. В рамках мероприятия впервые будет организован Саммит лидеров.

    Serbiya Prezidenti WUF13-də iştirak üçün Azərbaycana səfər edəcək - EKSKLÜZİV
    Vučić to visit Azerbaijan in May – EXCLUSIVE

