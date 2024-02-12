Президент Румынии пригласил лидера Азербайджана с официальным визитом в его страну

Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис пригласил президента Ильхама Алиева посетить его страну с официальным визитом.

Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис пригласил президента Ильхама Алиева посетить его страну с официальным визитом.

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Румынии Клауса Вернера Йоханниса президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

В письме говорится:

"Пользуясь этой возможностью, приглашаю Ваше превосходительство посетить в этом году Румынию с официальном визитом для углубления стратегического партнерства между нашими странами".