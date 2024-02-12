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В испанском порту обнаружили 8 тонн кокаина

В испанском порту обнаружили 8 тонн кокаина Правоохранительные органы Испании обнаружили в одном из контейнеров в порту Альхесираса (автономное сообщество Андалусия) 8 тонн кокаина.
Другие страны
12 февраля 2024 г. 19:25
В испанском порту обнаружили 8 тонн кокаина

Правоохранительные органы Испании обнаружили в одном из контейнеров в порту Альхесираса (автономное сообщество Андалусия) 8 тонн кокаина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство EFE.

По информации, в ходе расследования стражи порядка задержали одного человека, который, как предполагается, является ответственным за получение наркотиков в Испании. Также заведено расследование в отношении еще двух человек.

Незаконный груз прибыл в королевство из Суринама. Кокаин был помещен в металлическую конструкцию, специально спроектированную таким образом, чтобы попытаться не допустить обнаружение наркотиков с помощью сканера.

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