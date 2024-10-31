Посол: Пакистан будет представлен на COP29 на высоком уровне

Пакистан будет представлен на COP29 в Азербайджане на высоком уровне.

Пакистан будет представлен на COP29 в Азербайджане на высоком уровне.

Как передает Report, об этом заявил посол Исламской Республики в нашей стране Касим Мохиуддин на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Посол отметил, что Пакистан является одной из стран, которая сразу подтвердила свое участие в COP29, и уверен, что Азербайджан проведет это мероприятие на высоком уровне и успешно.

Касим Мохиуддин высоко оценил усилия Азербайджана в решении глобальных проблем, таких как изменение климата, и поздравил страну с проведением COP29, выразив уверенность, что Пакистан будет представлен на мероприятии на высоком уровне и что эта встреча усилит глобальные дискуссии по вопросам изменения климата.