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Посол: Пакистан будет представлен на COP29 на высоком уровне

Посол: Пакистан будет представлен на COP29 на высоком уровне Пакистан будет представлен на COP29 в Азербайджане на высоком уровне.
Внешняя политика
31 октября 2024 г. 20:00
Посол: Пакистан будет представлен на COP29 на высоком уровне

Пакистан будет представлен на COP29 в Азербайджане на высоком уровне.

Как передает Report, об этом заявил посол Исламской Республики в нашей стране Касим Мохиуддин на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Посол отметил, что Пакистан является одной из стран, которая сразу подтвердила свое участие в COP29, и уверен, что Азербайджан проведет это мероприятие на высоком уровне и успешно.

Касим Мохиуддин высоко оценил усилия Азербайджана в решении глобальных проблем, таких как изменение климата, и поздравил страну с проведением COP29, выразив уверенность, что Пакистан будет представлен на мероприятии на высоком уровне и что эта встреча усилит глобальные дискуссии по вопросам изменения климата.

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Версия на английском языке Ambassador: Pakistan to be represented at high level at COP29
Версия на азербайджанском языке Səfir: Pakistan COP29-da yüksək səviyyədə təmsil olunacaq

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