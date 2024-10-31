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Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с Стивеном Даути

Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с Стивеном Даути 15:56
Внешняя политика
31 октября 2024 г. 16:02
Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с Стивеном Даути

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 31 октября провел телефонный разговор с государственным министром Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены повестка сотрудничества между двумя странами, текущая ситуация в регионе и азербайджано-армянский мирный процесс.

Стороны выразили удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и Великобританией, особенно в сферах энергетики, образования, взаимных инвестиций и других областях.

Байрамов в ходе разговора подробно проинформировал собеседника о видении Азербайджана по установлению устойчивого мира на Южном Кавказе, практических шагах в этом направлении, а также о мирном процессе с Арменией. Он отметил, что в переговорном процессе по мирному соглашению, инициированному азербайджанской стороной, достигнут серьезный прогресс, ведется работа по согласованию проекта в целом, при этом территориальные претензии к Азербайджану, имеющиеся в Конституции Армении, являются основным препятствием в процессе.

В ходе беседы министры обсудили сотрудничество между двумя странами в области альтернативной энергетики, работу между SOCAR и BP по организации производства солнечной энергии, а также подготовку к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

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Версия на английском языке Azerbaijan, UK mull agenda of mutual cooperation
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov britaniyalı naziri Ermənistanla sülh prosesi barədə məlumatlandırıb

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