Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с Стивеном Даути

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 31 октября провел телефонный разговор с государственным министром Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.
В ходе телефонного разговора были обсуждены повестка сотрудничества между двумя странами, текущая ситуация в регионе и азербайджано-армянский мирный процесс.
Стороны выразили удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и Великобританией, особенно в сферах энергетики, образования, взаимных инвестиций и других областях.
Байрамов в ходе разговора подробно проинформировал собеседника о видении Азербайджана по установлению устойчивого мира на Южном Кавказе, практических шагах в этом направлении, а также о мирном процессе с Арменией. Он отметил, что в переговорном процессе по мирному соглашению, инициированному азербайджанской стороной, достигнут серьезный прогресс, ведется работа по согласованию проекта в целом, при этом территориальные претензии к Азербайджану, имеющиеся в Конституции Армении, являются основным препятствием в процессе.
В ходе беседы министры обсудили сотрудничество между двумя странами в области альтернативной энергетики, работу между SOCAR и BP по организации производства солнечной энергии, а также подготовку к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).