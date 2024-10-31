Руководитель Аппарата омбудсмена в Брюсселе предоставил информацию о военных преступлениях Армении

Руководитель Аппарата Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики Айдын Сафиханлы принял участие в Генеральной ассамблее Европейской сети национальных институтов по правам человека (ENNHRI) в Брюсселе и семинаре на тему "Рол

Руководитель Аппарата Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики Айдын Сафиханлы принял участие в Генеральной ассамблее Европейской сети национальных институтов по правам человека (ENNHRI) в Брюсселе и семинаре на тему "Роль и функции национальных институтов по правам человека в условиях вооруженных конфликтов".

Об этом сообщили Report в Аппарате омбудсмена.

Сафиханлы в своем выступлении на семинаре предоставил детальную информацию о деятельности омбудсмена по внедрению норм международного гуманитарного права и мерам, принятым в период конфликта, в соответствии с международными стандартами.

Он отметил, что Армения грубо нарушала международное право во время 30-летней оккупации азербайджанских территорий. Он рассказал о минной угрозе, создающей препятствие для возвращения в родные края вынужденных переселенцев. Также он напомнил, что с Первой Карабахской войны около 4 тысяч азербайджанцев считаются пропавшими без вести, информации об их судьбе нет.

Руководитель Аппарата добавил, что по фактам нападений на гражданское население во Вторую Карабахскую войну и по разрушениям в период оккупации были подготовлены отчеты, разосланные международным организациям и омбудсменам других стран.

На Генеральной ассамблее ENNHRI Айдын Сафиханлы также представил информацию о деятельности азербайджанского омбудсмена по правам человека, успешном опыте и сотрудничестве с международными организациями.