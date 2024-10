Посол Азербайджана обсудил с министром экономики Латвии экономическое взаимодействие Баку и Риги

Посол Азербайджана в Риге Эльнур Султанов провел встречу с министром экономики Латвии Викторсом Валайнисом.

Как сообщает Report, об этом посол сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.

"Мы обсудили текущее состояние и перспективы азербайджано-латвийского торгово-экономического сотрудничества. Кроме этого, представил приоритеты и деятельность Азербайджана в качестве председателя COP29", — написал дипломат.