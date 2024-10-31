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Посол Азербайджана обсудил с министром экономики Латвии экономическое взаимодействие Баку и Риги

Посол Азербайджана обсудил с министром экономики Латвии экономическое взаимодействие Баку и Риги Посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов провел встречу с министром экономики Латвии Викторсом Валайнисом.
Внешняя политика
31 октября 2024 г. 14:43
Посол Азербайджана обсудил с министром экономики Латвии экономическое взаимодействие Баку и Риги

Посол Азербайджана в Риге Эльнур Султанов провел встречу с министром экономики Латвии Викторсом Валайнисом.

Как сообщает Report, об этом посол сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.

"Мы обсудили текущее состояние и перспективы азербайджано-латвийского торгово-экономического сотрудничества. Кроме этого, представил приоритеты и деятельность Азербайджана в качестве председателя COP29", — написал дипломат.

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