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МИД Азербайджана ответил послу Франции в Армении

МИД Азербайджана ответил послу Франции в Армении Тот факт, что французский посол в Армении Оливье Декотиньи, не соблюдающий элементарные правила дипломатического этикета, больше сосредоточен на клеветнической кампании против Азербайджана, а не на армяно-французских отношениях, в первую очередь является
Внешняя политика
31 октября 2024 г. 20:01
МИД Азербайджана ответил послу Франции в Армении

Тот факт, что французский посол в Армении Оливье Декотиньи, не соблюдающий элементарные правила дипломатического этикета, больше сосредоточен на клеветнической кампании против Азербайджана, а не на армяно-французских отношениях, в первую очередь является следствием провала внешней политики Франции.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос отечественных СМИ о необоснованных высказываниях, озвученных против Азербайджана послом Франции в Армении Оливье Декотиньи в интервью армянскому изданию Hetq.

"Прозвучавшая в ходе интервью критика мероприятий, положивших конец оккупации и сепаратизму на территории Азербайджана, ошибочное апеллирование к решениям Международного суда, заявления в поддержку идей Армении о "половинчатом мире" и ряд других абсурдных подходов еще раз показывают, как французская сторона искажает реалии, она не заинтересована в устойчивом и реальном миростроительстве в регионе. Поступки и провокации Франции, направленные на сохранение эскалации в регионе, доказывают истинную суть намерений этой страны и ее политики как в период конфликта, так и в постконфликтный период", - подчеркнул Айхан Гаджизаде.

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry responds to French envoy to Armenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Fransanın Ermənistandakı səfirinə cavab verib

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