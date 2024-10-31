О нас

Премьер-министр Албании Эди Рама приедет Азербайджан для участия в COP29

Премьер-министр Албании Эди Рама приедет Азербайджан для участия в COP29 Премьер-министр Албании Эди Рама совершит визит в Азербайджан для участие на климатической конференции COP29 в ноябре текущего года.
Внешняя политика
31 октября 2024 г. 14:00
Премьер-министр Албании Эди Рама приедет Азербайджан для участия в COP29

Премьер-министр Албании Эди Рама совершит визит в Азербайджан для участия в климатической конференции ООН COP29 в ноябре.

Как сообщает Report, об этом было заявлено в ходе в церемонии вручения верительных грамот новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Албании Бесарта Кадиа президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Азербайджана подчеркнул, что это демонстрирует тесные партнерские отношения между двумя странами.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил поддержку правительством Албании позиции Азербайджана в международных организациях, где Азербайджан не представлен, отметив, что страны всегда поддерживают друг друга на международном уровне.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Albanian PM to attend COP29 climate conference in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Albaniyanın Baş naziri COP29-da iştirak üçün Azərbaycana gələcək

Другие новости из категории

Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Руанды
ФотоИльхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Руанды
31 октября 2024 г. 11:39
Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла ДР Конго в Азербайджане
ФотоПрезидент принял верительные грамоты новоназначенного посла ДР Конго в Азербайджане
31 октября 2024 г. 11:22
Папуашвили: Азербайджан и Грузию связывают крепкие братские и дружественные отношения
Папуашвили: Азербайджан и Грузию связывают крепкие братские и дружественные отношения
30 октября 2024 г. 19:04
Член комитета по правам человека раскритиковала отношение Франции к мигрантам
Член комитета по правам человека раскритиковала отношение Франции к мигрантам
30 октября 2024 г. 18:04
Сербский профессор: Франция применила чрезмерную силу против протестующих в Новой Каледонии
Сербский профессор: Франция применила чрезмерную силу против протестующих в Новой Каледонии
30 октября 2024 г. 17:54
Посол: Баку и Рига ведут подготовку к заседанию межправительственной комиссии в 2025 году
Посол: Баку и Рига ведут подготовку к заседанию межправительственной комиссии в 2025 году
30 октября 2024 г. 17:18
МИД Азербайджана выразил соболезнования Испании
МИД Азербайджана выразил соболезнования Испании
30 октября 2024 г. 15:07
Неформальный саммит лидеров стран СНГ пройдет в конце декабря
Неформальный саммит лидеров стран СНГ пройдет в конце декабря
30 октября 2024 г. 11:46
Хикмет Гаджиев: Washington Post напоминает мне Комсомольскую правду на закате СССР
Хикмет Гаджиев: Washington Post напоминает мне "Комсомольскую правду" на закате СССР
30 октября 2024 г. 11:11
Посол Азербайджана и замглавы МИД Саудовской Аравии обсудили повестку двусторонних отношений
Посол Азербайджана и замглавы МИД Саудовской Аравии обсудили повестку двусторонних отношений
30 октября 2024 г. 00:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi