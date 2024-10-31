Премьер-министр Албании Эди Рама приедет Азербайджан для участия в COP29

Премьер-министр Албании Эди Рама совершит визит в Азербайджан для участие на климатической конференции COP29 в ноябре текущего года.

Премьер-министр Албании Эди Рама совершит визит в Азербайджан для участия в климатической конференции ООН COP29 в ноябре.

Как сообщает Report, об этом было заявлено в ходе в церемонии вручения верительных грамот новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Албании Бесарта Кадиа президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Азербайджана подчеркнул, что это демонстрирует тесные партнерские отношения между двумя странами.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил поддержку правительством Албании позиции Азербайджана в международных организациях, где Азербайджан не представлен, отметив, что страны всегда поддерживают друг друга на международном уровне.