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Президент России пригласил азербайджанского коллегу на заседание Совета глав государств СНГ

Президент России пригласил азербайджанского коллегу на заседание Совета глав государств СНГ Президент России Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседание Совета глав государств СНГ.
Внешняя политика
19 августа 2024 г. 17:38
Президент России пригласил азербайджанского коллегу на заседание Совета глав государств СНГ

Президент России Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседание Совета глав государств СНГ.

Как передает Report, об этом российский лидер заявил в совместном заявлении для прессы по итогам переговоров с президентом Ильхамом Алиевым.

"Россия и Азербайджан плотно координируют свои усилия на ключевых многосторонних площадках, в том числе в ООН и Содружестве Независимых Государств. В октябре будем рады видеть Ильхама Гейдаровича на заседании Совета глав государств СНГ в Москве, также на встрече в формате "аутрич", которая пройдет в рамках Саммита БРИКС в Казани в октябре этого года", - сказал он.

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Версия на английском языке Russian President invites Azerbaijani counterpart to CIS Heads of State Council meeting
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin azərbaycanlı həmkarını MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasına dəvət edib

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