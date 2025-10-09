Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    Президент России: Причина катастрофы самолета AZAL связана с несколькими обстоятельствами

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 16:11
    Президент России: Причина катастрофы самолета AZAL связана с несколькими обстоятельствами

    Президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым назвал ряд обстоятельств, которые привели к катастрофе самолета AZAL.

    Как сообщает Report, глава государства сказал: "Первое заключается в том, что в небе находился именно украинский беспилотник. Мы вели сразу три беспилотника, которые пересекли границу Российской Федерации ночью в день трагедии. Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России".

    По его словам, две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет – если бы это произошло, то самолет рухнул бы на месте.

    Он подчеркнул, что поражение произошло не поражающими элементами боевыми, а скорее всего обломками самих ракет.

    Ильхам Алиев Владимир Путин саммит СНГ Душанбе крушение самолета AZAL
    Rusiya Prezidenti: AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının bir neçə səbəbi var
    Russian president: AZAL plane crash linked to multiple factors

    Последние новости

    16:33

    Президент РФ о катастрофе самолета AZAL: Наш долг – дать объективную оценку произошедшему

    Внутренняя политика
    16:32
    Фото
    Видео

    В Душанбе состоялась встреча президентов Азербайджана и России - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    16:32

    Все системы по сбору персональных данных в Азербайджане объединят в единый госреестр

    ИКТ
    16:24

    Президент: В развитии товарооборота между Азербайджаном и Россией есть хорошая динамика

    Внешняя политика
    16:21

    Алиев поблагодарил Путина за личный контроль ситуации вокруг катастрофы самолета AZAL

    Внешняя политика
    16:21

    Хорватия готова выкупить долю в подпавшей под санкции США сербской NIS - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:11

    Президент России: Причина катастрофы самолета AZAL связана с несколькими обстоятельствами

    Внешняя политика
    16:11

    В Азербайджане создаются критерии для оценки кибербезопасности частного сектора

    ИКТ
    16:04

    Мировой ущерб от киберинцидентов достигает $10 трлн в год

    Финансы
    Лента новостей