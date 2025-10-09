Президент России: Причина катастрофы самолета AZAL связана с несколькими обстоятельствами
Внешняя политика
- 09 октября, 2025
- 16:11
Президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым назвал ряд обстоятельств, которые привели к катастрофе самолета AZAL.
Как сообщает Report, глава государства сказал: "Первое заключается в том, что в небе находился именно украинский беспилотник. Мы вели сразу три беспилотника, которые пересекли границу Российской Федерации ночью в день трагедии. Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России".
По его словам, две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет – если бы это произошло, то самолет рухнул бы на месте.
Он подчеркнул, что поражение произошло не поражающими элементами боевыми, а скорее всего обломками самих ракет.
Последние новости
16:33
Президент РФ о катастрофе самолета AZAL: Наш долг – дать объективную оценку произошедшемуВнутренняя политика
16:32
Фото
Видео
В Душанбе состоялась встреча президентов Азербайджана и России - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
16:32
Все системы по сбору персональных данных в Азербайджане объединят в единый госреестрИКТ
16:24
Президент: В развитии товарооборота между Азербайджаном и Россией есть хорошая динамикаВнешняя политика
16:21
Алиев поблагодарил Путина за личный контроль ситуации вокруг катастрофы самолета AZALВнешняя политика
16:21
Хорватия готова выкупить долю в подпавшей под санкции США сербской NIS - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
16:11
Президент России: Причина катастрофы самолета AZAL связана с несколькими обстоятельствамиВнешняя политика
16:11
В Азербайджане создаются критерии для оценки кибербезопасности частного сектораИКТ
16:04