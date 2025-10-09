Putin AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasına səbəb olan bir neçə halı açıqlayıb
- 09 oktyabr, 2025
- 16:13
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə görüşdə AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasına səbəb olan bir sıra halı açıqlayıb.
Məlumat yenilənir
