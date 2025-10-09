Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    Президент РФ о катастрофе самолета AZAL: Наш долг – дать объективную оценку произошедшему

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 16:33
    Президент РФ о катастрофе самолета AZAL: Наш долг – дать объективную оценку произошедшему

    Президент России Владимир Путин считает важным дать объективную оценку катастрофе самолета AZAL.

    Как сообщает Report, об этом он заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе.

    "Наш долг – дать объективную оценку всего, что происходило, и выявить истинные причины. Но это требует определенного времени. Для того, чтобы окончательно поставить точку, наверное, потребуется еще какое-то время", - сказал он.

    Владимир Путин Ильхам Алиев Самолет AZAL Душанбе встреча
    Rusiya Prezidenti AZAL təyyarəsinin qəzası haqqında: Bizim borcumuz baş verənlərə obyektiv qiymət verməkdir
    Russian President on AZAL plane crash: Our duty is to provide an objective assessment

    Последние новости

    17:38
    Фото

    Представители АФФА встретились в Париже с послом Азербайджана во Франции

    Футбол
    17:33

    ЦБА выдал Mpay обязательное к исполнению предписание

    Финансы
    17:30

    В Астаре задержан наркокурьер с 55 кг наркотиков

    Происшествия
    17:30

    Азербайджан может сотрудничать с кувейтской компанией Alshaya Group в сфере цифровой торговли

    Бизнес
    17:24

    Оператор энергосистемы Испании предупредил о риске блэкаута

    Энергетика
    17:23

    Азербайджан и Кувейт обсудили приоритетные направления экономического сотрудничества

    Бизнес
    17:19

    Директор: Исследование останков 327 человек подтвердило факт нанесения смертельных травм

    Внутренняя политика
    17:17

    Стоимость серебра обновила исторический максимум

    Финансы
    17:10

    Глава малазийской корпорации: Азербайджан должен определить приоритеты халяльной индустрии

    Бизнес
    Лента новостей