Президент РФ о катастрофе самолета AZAL: Наш долг – дать объективную оценку произошедшему

Президент России Владимир Путин считает важным дать объективную оценку катастрофе самолета AZAL.

Как сообщает Report, об этом он заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе.

"Наш долг – дать объективную оценку всего, что происходило, и выявить истинные причины. Но это требует определенного времени. Для того, чтобы окончательно поставить точку, наверное, потребуется еще какое-то время", - сказал он.