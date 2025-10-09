Президент РФ о катастрофе самолета AZAL: Наш долг – дать объективную оценку произошедшему
Внешняя политика
- 09 октября, 2025
- 16:33
Президент России Владимир Путин считает важным дать объективную оценку катастрофе самолета AZAL.
Как сообщает Report, об этом он заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе.
"Наш долг – дать объективную оценку всего, что происходило, и выявить истинные причины. Но это требует определенного времени. Для того, чтобы окончательно поставить точку, наверное, потребуется еще какое-то время", - сказал он.
