İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Rusiya Prezidenti AZAL təyyarəsinin qəzası haqqında: Bizim borcumuz baş verənlərə obyektiv qiymət verməkdir

    Daxili siyasət
    • 09 oktyabr, 2025
    • 16:36
    Rusiya Prezidenti AZAL təyyarəsinin qəzası haqqında: Bizim borcumuz baş verənlərə obyektiv qiymət verməkdir

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin AZAL təyyarəsinin qəzasına obyektiv qiymət verilməsini vacib hesab edir.

    "Report" xəbər verir ki, o, bunu Düşənbədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə deyib.

    "Bizim borcumuz baş verən hər şeyə obyektiv qiymət vermək və əsl səbəbləri müəyyənləşdirməkdir. Lakin bu, müəyyən vaxt tələb edir. Bu məsələni sona çatdırmaq üçün yəqin ki, bir qədər də vaxta ehtiyac var", - deyə Prezident Putin əlavə edib.

    AZAL Putin İlham Əliyev Düşənbə Görüşü Aktau faciəsi
    Президент РФ о катастрофе самолета AZAL: Наш долг – дать объективную оценку произошедшему
    Russian President on AZAL plane crash: Our duty is to provide an objective assessment

    Son xəbərlər

    17:32

    Azərbaycanın U-19 millisi Özbəkistanla heç-heçə edib

    Futbol
    17:30

    Azərbaycan banklarının I yarımildə verdiyi "yaşıl kredit"lərin strukturu açıqlanıb

    Maliyyə
    17:25

    Azərbaycan paralimpiyaçısı: "Qazandığım uğurların davamlı olması üçün çalışacağam"

    Fərdi
    17:15

    Türkiyənin 18 kruiz limanı cari dövrdə 1,5 milyon sərnişin qəbul edib

    Region
    17:15

    Paşinyan Aİ komissarı ilə "Tramp marşrutu"nun həyata keçirilməsini müzakirə edib

    Region
    17:14

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı "Mpay"ə icrası məcburi göstəriş verib

    Maliyyə
    17:11

    DİN Astarada əməliyyat keçirib, 55 kq narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    17:10

    Azərbaycan Küveytin "Alshaya Group" şirkəti ilə rəqəmsal ticarət sahəsində əməkdaşlıq edə bilər

    Biznes
    17:05

    İsrail Qəzzaya zərbə endirir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti