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Президент Республики Корея поздравил президента Азербайджана

Президент Республики Корея поздравил президента Азербайджана Президент Республики Корея Юн Сок Ёль направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
23 мая 2023 г. 21:06
Президент Республики Корея поздравил президента Азербайджана

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство!

Хочу передать Вам и гражданам Азербайджанской Республики сердечные поздравления по случаю Дня независимости Вашей страны.

За минувшие годы наши страны наладили тесное сотрудничество и партнерские связи. Надеюсь, что мы и дальше будем развивать отношения между двумя странами и еще больше укрепим дружбу между нашими народами.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам здоровья и счастья, а Азербайджанской Республике – постоянного благополучия".

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Версия на азербайджанском языке Koreya Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

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