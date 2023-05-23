Президент Республики Корея поздравил президента Азербайджана

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, в письме говорится:
"Ваше превосходительство!
Хочу передать Вам и гражданам Азербайджанской Республики сердечные поздравления по случаю Дня независимости Вашей страны.
За минувшие годы наши страны наладили тесное сотрудничество и партнерские связи. Надеюсь, что мы и дальше будем развивать отношения между двумя странами и еще больше укрепим дружбу между нашими народами.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам здоровья и счастья, а Азербайджанской Республике – постоянного благополучия".