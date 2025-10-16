Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Нидерландов в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2025
    • 12:23
    Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Нидерландов в Азербайджане

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 октября принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерландов в нашей стране Марианн де Йонг.

    Как сообщает Report, посол вручила верительные грамоты главе государства.

    Prezident Niderlandın Azərbaycandakı səfirinin etimadnaməsini qəbul edib
    President accepts credentials of newly appointed Ambassador of Netherlands to Azerbaijan

    Фото

