    Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Египта в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2025
    • 13:05
    Президент Ильхам Алиев 16 октября принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Египта в Азербайджане Хоссама-Эльдина Реды.

    Как сообщает Report, посол вручил верительные грамоты главе государства.

