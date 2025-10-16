İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Xarici siyasət
    • 16 oktyabr, 2025
    • 13:00
    İlham Əliyev Misirin Azərbaycandakı yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib

    Prezident İlham Əliyev oktyabrın 16-da Misirin Azərbaycanda yeni təyin olunan səfiri Houssam-Eldine Redanın etimadnaməsini qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, səfir etimadnaməsini dövlət başçısına təqdim edib.

    Prezident İlham Əliyev, ilk növbədə, Şarm-əl-Şeyxdə Yaxın Şərq Sülh Sammitinin yüksək səviyyədə təşkilinə görə Misirə təbriklərini çatdırıb.

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Misir Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisi tərəfindən Azərbaycanın bu tədbirə dəvətini yüksək qiymətləndirən dövlət başçısı bunu ölkələr arasında mövcud olan etimadın və dostluğun nümunəsi kimi dəyərləndirib.

    Əbdülfəttah əs-Sisinin Azərbaycana səfərini, özünün isə Misirə rəsmi səfərini məmnunluqla xatırlayan Prezident İlham Əliyev bu səfərlər çərçivəsində müzakirə olunmuş mövzuların həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlərə toxunub.

    Səfir Misir Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisinin salamlarını dövlət başçısına çatdırıb.

    Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Əbdülfəttah əs-Sisiyə çatdırmağı xahiş edib.

    Görüşdə Hökumətlərarası Komissiyanın əhəmiyyətinə toxunulub, yaxın vaxtlarda onun növbəti iclasının keçiriləcəyi qeyd olunub.

    Bakı ilə Şarm-əl-Şeyx və Qahirə şəhərləri arasında birbaşa uçuşların olduğu və bunun turizm sahəsində əməkdaşlığa ciddi təkan verdiyi vurğulanıb.

    Söhbət zamanı mədəni və humanitar sahələrdə əməkdaşlığımızın perspektivləri müzakirə olunub.

