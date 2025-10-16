Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Президент принял верительные грамоты нового главы представительства ЕС

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2025
    • 13:45
    Президент принял верительные грамоты нового главы представительства ЕС

    16 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного руководителя представительства Европейского Союза в нашей стране Марияны Куюнджич.

    Как сообщает Report, Марияна Куюнджич вручила президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

    С удовлетворением вспомнив встречи с председателем Совета Европейского Союза Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Тиране и Копенгагене, глава государства сказал, что на них были подробно обсуждены перспективы развития сотрудничества. Подчеркнув наметившуюся в последнее время динамику в отношениях между Азербайджаном и Европейским Союзом, президент Ильхам Алиев коснулся визитов в Азербайджан в течение года трех комиссаров ЕС.

    Марияна Куюнджич поздравила с успехами, достигнутыми в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при свидетельстве президента США Дональда Трампа. Отметив, что Азербайджан проводит активную региональную дипломатию, новый руководитель представительства Европейского Союза в нашей стране Марияна Куюнджич сказала, что наглядным примером этого являются недавние визиты президента Ильхама Алиева и международные саммиты, в которых он принимал участие.

    Подчеркнув наличие благоприятных возможностей для дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом, она коснулась успешного сотрудничества в энергетической, транспортной сферах, отметила, что Евросоюз активно поддерживает проекты по созданию региональных транспортных коммуникаций.

    Марияна Куюнджич сказала, что Европейский Союз продолжит оказывать поддержку Азербайджану в области разминирования территорий.

    На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом.

