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Президент Пакистана: Мы и впредь будем поддерживать Азербайджан в его правом деле

Президент Пакистана: Мы и впредь будем поддерживать Азербайджан в его правом деле "Отношения Пакистана и Азербайджана, являющихся дружественными и братскими странами, находятся на уровне стратегического союзничества. Пакистан до сих пор не признал Армению из-за агрессивной политики этой страны в отношении Азербайджана".
Внешняя политика
4 июня 2021 г. 13:04
Президент Пакистана: Мы и впредь будем поддерживать Азербайджан в его правом деле
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"Отношения Пакистана и Азербайджана, являющихся дружественными и братскими странами, находятся на уровне стратегического союзничества. Пакистан до сих пор не признал Армению из-за агрессивной политики этой страны в отношении Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом на встрече с председателем Милли меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой заявил президент Пакистана Ариф Алви.

Президент Пакистана заявил, что восстановление братской страной своей территориальной целостности было встречено в Пакистане с большой радостью:

"Пакистан всегда поддерживал и будет поддерживать Азербайджан в его правом деле".

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Версия на английском языке Pakistani President: We will always stand by Azerbaijan in its right cause
Версия на азербайджанском языке Pakistan Prezidenti: "Həmişə Azərbaycanın haqq işində onun yanında olmuşuq və bundan sonra da belə olacaq"

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