Президент Пакистана: Мы и впредь будем поддерживать Азербайджан в его правом деле

"Отношения Пакистана и Азербайджана, являющихся дружественными и братскими странами, находятся на уровне стратегического союзничества. Пакистан до сих пор не признал Армению из-за агрессивной политики этой страны в отношении Азербайджана".
Как сообщает Report, об этом на встрече с председателем Милли меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой заявил президент Пакистана Ариф Алви.
Президент Пакистана заявил, что восстановление братской страной своей территориальной целостности было встречено в Пакистане с большой радостью:
"Пакистан всегда поддерживал и будет поддерживать Азербайджан в его правом деле".