Президент Пакистана: Мы и впредь будем поддерживать Азербайджан в его правом деле

"Отношения Пакистана и Азербайджана, являющихся дружественными и братскими странами, находятся на уровне стратегического союзничества. Пакистан до сих пор не признал Армению из-за агрессивной политики этой страны в отношении Азербайджана".

"Отношения Пакистана и Азербайджана, являющихся дружественными и братскими странами, находятся на уровне стратегического союзничества. Пакистан до сих пор не признал Армению из-за агрессивной политики этой страны в отношении Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом на встрече с председателем Милли меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой заявил президент Пакистана Ариф Алви.

Президент Пакистана заявил, что восстановление братской страной своей территориальной целостности было встречено в Пакистане с большой радостью:

"Пакистан всегда поддерживал и будет поддерживать Азербайджан в его правом деле".