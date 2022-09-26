О нас

Президент: Отношения между Азербайджаном и Россией имеют очень положительную динамику

Президент: Отношения между Азербайджаном и Россией имеют очень положительную динамику
Внешняя политика
26 сентября 2022 г. 13:28
Президент: Отношения между Азербайджаном и Россией имеют очень положительную динамику
Ильхам Алиев

Отношения между Азербайджаном и Россией имеют очень положительную динамику.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 26 сентября, принимая делегацию во главе с председателем Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным.

"Уверен, что визит будет очень полезным и приятным. Я воспоминаю нашу предыдущую встречу. Время быстро идет. Уже прошло четыре года с тех пор как вы совершили визит в Азербайджан. Но за это время межпарламентские связи развивались успешно. И с Государственной Думой, и с Советом Федерации контакты постоянные и на уровне руководства, и на уровне депутатов. Это очень важный фактор межгосударственных отношений между нашими странами, которые также имеют очень позитивную динамику. Но и, конечно же, регулярные встречи на уровне глав государств также способствуют тому, чтобы динамизм сохранялся. И в целом если смотреть на повестку дня наших отношений, она достаточно обширная, практически охватывает все сферы. Легче назвать те сферы, где у нас не очень активное сотрудничество. Потому что и в политической, и в экономической, и транспортной сфере, в сфере энергетической, гуманитарной - все показатели налицо и мы видим на самом деле хорошую динамику. Главное нацеленность на результат", - заявил глава государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке President: Relations between Azerbaijan and Russia have very positive dynamics
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlər çox müsbət dinamikaya malikdir"

Самое читаемое

Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
19 сентября 2022 г. 16:16
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
20 сентября 2022 г. 09:54
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
20 сентября 2022 г. 12:32
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
20 сентября 2022 г. 16:00
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
20 сентября 2022 г. 22:23
При крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
ФотоПри крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
21 сентября 2022 г. 19:48
Министр здравоохранения Турции посетит Азербайджан
Министр здравоохранения Турции посетит Азербайджан
22 сентября 2022 г. 00:48
В Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана
ФотоВ Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана
23 сентября 2022 г. 10:29
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
23 сентября 2022 г. 22:58
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
24 сентября 2022 г. 11:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi