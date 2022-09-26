Президент: Отношения между Азербайджаном и Россией имеют очень положительную динамику

Отношения между Азербайджаном и Россией имеют очень положительную динамику.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 26 сентября, принимая делегацию во главе с председателем Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным.

"Уверен, что визит будет очень полезным и приятным. Я воспоминаю нашу предыдущую встречу. Время быстро идет. Уже прошло четыре года с тех пор как вы совершили визит в Азербайджан. Но за это время межпарламентские связи развивались успешно. И с Государственной Думой, и с Советом Федерации контакты постоянные и на уровне руководства, и на уровне депутатов. Это очень важный фактор межгосударственных отношений между нашими странами, которые также имеют очень позитивную динамику. Но и, конечно же, регулярные встречи на уровне глав государств также способствуют тому, чтобы динамизм сохранялся. И в целом если смотреть на повестку дня наших отношений, она достаточно обширная, практически охватывает все сферы. Легче назвать те сферы, где у нас не очень активное сотрудничество. Потому что и в политической, и в экономической, и транспортной сфере, в сфере энергетической, гуманитарной - все показатели налицо и мы видим на самом деле хорошую динамику. Главное нацеленность на результат", - заявил глава государства.