Президент ОАЭ в беседе с Ильхамом Алиевым осудил удары Ирана по территории Азербайджана

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян 5 марта позвонил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, президент ОАЭ осудил атаку Ирана на территорию Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате инцидента.

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян вновь выразил благодарность за поддержку, оказанную ОАЭ главой нашего государства во время ракетных атак Ирана на его страну, и позицию, осуждающую эту атаку.

Глава нашего государства поблагодарил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за телефонный звонок.

Президент Ильхам Алиев вновь осудил ракетные атаки и атаки беспилотных летательных аппаратов Исламской Республики Иран на ОАЭ и подчеркнул, что, как отмечалось во время телефонного разговора с президентом Объединенных Арабских Эмиратов 28 февраля, наша страна находится рядом с ОАЭ.

Во время телефонного разговора также был проведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.