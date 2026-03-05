Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Президент ОАЭ в беседе с Ильхамом Алиевым осудил удары Ирана по территории Азербайджана

    Внешняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 20:29
    Президент ОАЭ в беседе с Ильхамом Алиевым осудил удары Ирана по территории Азербайджана

    Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян 5 марта позвонил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, президент ОАЭ осудил атаку Ирана на территорию Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате инцидента.

    Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян вновь выразил благодарность за поддержку, оказанную ОАЭ главой нашего государства во время ракетных атак Ирана на его страну, и позицию, осуждающую эту атаку.

    Глава нашего государства поблагодарил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за телефонный звонок.

    Президент Ильхам Алиев вновь осудил ракетные атаки и атаки беспилотных летательных аппаратов Исламской Республики Иран на ОАЭ и подчеркнул, что, как отмечалось во время телефонного разговора с президентом Объединенных Арабских Эмиратов 28 февраля, наша страна находится рядом с ОАЭ.

    Во время телефонного разговора также был проведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Ильхам Алиев Президент ОАЭ телефонный разговор Удар по аэропорту Нахчывана
    BƏƏ Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib, İranın Azərbaycan ərazisinə hücumunu pisləyib
    UAE president calls Ilham Aliyev, condemns Iran's drone attack on Azerbaijan
    Ты - Король

    Последние новости

    20:57

    Куюнджич: Атаки Ирана на Нахчыван повышают риск распространения войны

    Внешняя политика
    20:53
    Фото

    Лейла Алиева посетила Бакинский городской наркологический центр

    Здоровье
    20:49

    ОИС осудила атаки иранских дронов на Нахчыван

    Внешняя политика
    20:44

    Пакистан выразил солидарность с Азербайджаном после атак Ирана

    Внешняя политика
    20:41
    Фото

    Процесс эвакуации из Ирана в Азербайджан продолжается - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    20:32

    Трамп заявил о желании участвовать в выборе верховного лидера Ирана

    Другие страны
    20:31

    Президент Латвии осудил нападение Ирана на Азербайджан

    Внешняя политика
    20:29

    Президент ОАЭ в беседе с Ильхамом Алиевым осудил удары Ирана по территории Азербайджана

    Внешняя политика
    20:24

    Число погибших в результате израильских ударов по Ливану превысило 100 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    Лента новостей