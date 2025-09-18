Президент ОАЭ: Имел честь встретиться с Ильхамом Алиевым в Карабахе

Президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян поделился публикацией о недавнем официальном визите в Азербайджан.

Как сообщает Report, в своей публикации в соцсети Facebook Аль Нахайян отметил, что проведенные в Карабахе двусторонние переговоры были нацелены на обеспечение регионального мира и стабильности.

"Имел честь встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Карабахе, обсудили развивающиеся двусторонние связи между ОАЭ и Азербайджаном. Опираясь на импульс недавно подписанного всеобъемлющего соглашения об экономическом партнерстве, мы изучили новые направления сотрудничества, нацеленные на стимулирование экономического развития, создание общих возможностей и поддержку регионального и глобального мира и стабильности"- написал политик.