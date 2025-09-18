Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Президент ОАЭ: Имел честь встретиться с Ильхамом Алиевым в Карабахе

    Внешняя политика
    • 18 сентября, 2025
    • 11:30
    Президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян поделился публикацией о недавнем официальном визите в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в своей публикации в соцсети Facebook Аль Нахайян отметил, что проведенные в Карабахе двусторонние переговоры были нацелены на обеспечение регионального мира и стабильности.

    "Имел честь встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Карабахе, обсудили развивающиеся двусторонние связи между ОАЭ и Азербайджаном. Опираясь на импульс недавно подписанного всеобъемлющего соглашения об экономическом партнерстве, мы изучили новые направления сотрудничества, нацеленные на стимулирование экономического развития, создание общих возможностей и поддержку регионального и глобального мира и стабильности"- написал политик.

