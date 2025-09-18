İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    BƏƏ Prezidenti: Qarabağda İlham Əliyevlə görüşmək şərəfinə nail oldum

    Xarici siyasət
    • 18 sentyabr, 2025
    • 11:36
    BƏƏ Prezidenti: Qarabağda İlham Əliyevlə görüşmək şərəfinə nail oldum

    BƏƏ Prezidenti Məhəmməd bin Zayed Əl Nəhyan Azərbaycana bu yaxınlarda baş tutmuş rəsmi səfəri ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report"un məlumatına görə, Əl Nəhyan "Facebook" hesabındakı paylaşımında Qarabağda keçirilən ikitərəfli danışıqların regional sülh və sabitliyin təmin edilməsinə yönəldiyini qeyd edib.

    "Qarabağda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşmək şərəfinə nail oldum, BƏƏ və Azərbaycan arasında inkişaf etməkdə olan ikitərəfli əlaqələri müzakirə etdik. Bu yaxınlarda imzalanmış Hərtərəfli İqtisadi Tərəfdaşlıq Sazişinin verdiyi təkana əsaslanaraq, iqtisadi inkişafın stimullaşdırılmasına, ümumi imkanların yaradılmasına, regional və qlobal sülh və sabitliyin dəstəklənməsinə yönəlmiş yeni əməkdaşlıq istiqamətlərini araşdırdıq", - o yazıb.

    BƏƏ prezident Qarabağ İlham Əliyev
    Президент ОАЭ: Имел честь встретиться с Ильхамом Алиевым в Карабахе
    UAE President: Honored to meet Ilham Aliyev in Karabakh

    Son xəbərlər

    12:25

    Deputat: "Batareyaların utilizasiyası ilə bağlı qanunvericilikdə dəyişikliyə ehtiyac var"

    Sənaye
    12:23

    Fazil Mustafa: Şuşada diplomatik protokol məkanının yaradılması vacibdir

    Daxili siyasət
    12:19

    Zelenski Britaniya ilə 100 illik tərəfdaşlıq müqaviləsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    12:11

    Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dəyirmi masa keçiriləcək

    Energetika
    12:11

    COP29 komandası Afrika üçün iqlim fəaliyyətlərini müzakirə edib

    COP29
    12:07

    Oktyabrda Gürcüstanda Tbilisi Maliyyə Sammiti keçiriləcək

    Maliyyə
    12:07

    Şuşada keçirilən diplomatik görüşlər dünyaya regionda yeni reallıqların yarandığı mesajını verir - RƏY

    Xarici siyasət
    12:07

    Bakıya əlavə yol-patrul naryadları cəlb olunub

    Hadisə
    12:06

    Yeni təmayül tədris modelinin pilot qaydada tətbiqinə başlanılıb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti