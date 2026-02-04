Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinə start verilib
Futbol
- 04 fevral, 2026
- 18:51
Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinə start verilib.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə səfərdə "Sumqayıt"la qarşılaşan "Zirə" heç-heçəyə razılaşıb.
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda baş tutan matçda hesab açılamyıb.
Raundun cavab matçı martın əvvəlində təşkil ediləcək.
Qeyd edək ki, günün növbəti matçında "Sabah" və "Qəbələ" kollektivləri üz-üzə gələcək.
"Sabah" – "Qəbələ" görüşü isə saat 19:30-da start götürəcək. Bu oyun "Bank Respublika Arena"da reallaşacaq. Raundun cavab matçları martın əvvəlində təşkil ediləcək. Fevralın 5-də 1/4 final mərhələsinin "Şamaxı" – "Qarabağ" və "Turan Tovuz" – "Kəpəz" oyunları keçiriləcək.
