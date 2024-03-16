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Президент: Нормы международного права должны быть основой для каждой страны

Президент: Нормы международного права должны быть основой для каждой страны Суверенная территория ни одной страны не может быть изменена с применением силы. Нормы международного права должны быть основой для каждой страны, и здесь не может быть никакой дискриминации.
Внешняя политика
16 марта 2024 г. 15:45
Президент: Нормы международного права должны быть основой для каждой страны

Суверенная территория ни одной страны не может быть изменена с применением силы. Нормы международного права должны быть основой для каждой страны, и здесь не может быть никакой дискриминации.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 16 марта в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.

"Азербайджан как страна, которая много лет страдала от оккупации и восстановила свою территориальную целостность и суверенитет, очень хорошо знает, что нормы международного права в некоторых случаях восстанавливаются с применением силы. Этот путь также абсолютно законный. Устав ООН признает право каждой страны на самооборону, и Азербайджан, воспользовавшись этим правом, восстановил свою территориальную целостность", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: The International law norms must be the basis for each country and there can be no discrimination
Версия на азербайджанском языке Prezident: Beynəlxalq hüquq normaları hər bir ölkə üçün əsas olmalıdır və burada heç bir ayrı-seçkilik ola bilməz

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