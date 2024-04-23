Президент: Мы не можем сидеть и ждать, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению против нас

Президент: Мы не можем сидеть и ждать, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению против нас

Мы не можем сидеть и ждать, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению против нас.

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Мы не можем сидеть и ждать, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению против нас. Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете ADA. "Они делают это открыто и демонстративно и даже пытаются нам что-то доказать таким образом. Мы не можем просто сидеть сложа руки. Мы четко довели эту позицию до правительства Армении и сторон, которые сегодня пытаются проявить заботу об Армении. Если мы увидим серьезную угрозу для себя, нам придется принимать серьезные меры", - отметил глава государства. Подпишитесь на наш Telegram канал