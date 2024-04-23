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Президент: Мы не можем сидеть и ждать, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению против нас

Президент: Мы не можем сидеть и ждать, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению против нас Мы не можем сидеть и ждать, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению против нас.
Внешняя политика
23 апреля 2024 г. 17:07
Президент: Мы не можем сидеть и ждать, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению против нас

Мы не можем сидеть и ждать, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению против нас.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете ADA.

"Они делают это открыто и демонстративно и даже пытаются нам что-то доказать таким образом. Мы не можем просто сидеть сложа руки. Мы четко довели эту позицию до правительства Армении и сторон, которые сегодня пытаются проявить заботу об Армении. Если мы увидим серьезную угрозу для себя, нам придется принимать серьезные меры", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Fransa, Hindistan və Yunanıstan Ermənistanı bizə qarşı silahlandırır, biz gözləyə bilmərik

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