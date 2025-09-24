Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Президент Монтенегро: Сегодняшние вызовы делают наше сотрудничество еще более необходимым

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2025
    • 19:17
    Президент Монтенегро: Сегодняшние вызовы делают наше сотрудничество еще более необходимым

    Спустя 80 лет после создания ООН нашей задачей стала эффективная борьба с современными глобальными вызовами.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Монтенегро Яков Милатович на мероприятии "Многосторонность на перепутье: Вызовы и путь к миру", организованном Международным центром Низами Гянджеви в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Он отметил, что ООН к сегодняшнему дню добилась значительных результатов. "Организация помогла предотвратить крупные военные конфликты и способствовала укреплению прав человека по всему миру. Однако сегодня мы наблюдаем ослабление доверия к международным институтам. Углубляется неравенство, дезинформация подрывает доверие. Данные вызовы усложняют сотрудничество, вместе с тем делая это взаимодействие более необходимым. Таким образом, если многосторонняя дипломатия потерпит крах, ни один народ не сможет чувствовать себя в безопасности. Странам и организациям необходимо укреплять дипломатические связи ради пользы всех народов", - добавил глава государства.

    Monteneqro Prezidenti: Son dinamikalar əməkdaşlığımızı əvvəlkindən daha zəruri edir
    President of Montenegro: Recent dynamics make our cooperation more essential than ever

