Monteneqro Prezidenti: Son dinamikalar əməkdaşlığımızı əvvəlkindən daha zəruri edir
- 24 sentyabr, 2025
- 18:33
BMT-nin yaranmasından 80 il sonra bizim vəzifəmiz təkcə alovu yaşatmaq deyil, həm də bu alovu daha da güclü etmək və bu gün dünyanın üzləşdiyi hər şeylə daha effektiv mübarizə aparmaqdır.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri Monteneqronun Prezidenti Yakob Milatoviç BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən "Çoxtərəflilik yol ayrıcında: Çağırışlar və sülhə gedən yol" adlı yan tədbirdə çıxışı zamanı deyib.
O bildirib ki, BMT indiyədək bəzi vacib nəticələr, əldə edib. "Bu, böyük müharibələrin qarşısını almağa, bütün dünyada insan haqlarını inkişaf etdirməyə kömək etdi. Qurumlara inam zəifləyir. Universal yanaşmalar getdikcə artır. Bərabərsizliklər dərinləşir və dezinformasiya sərhədləri kəsir və təktərəfli həll yollarına meydan oxuyur. Bu dinamikalar əməkdaşlığı daha da mürəkkəbləşdirir, amma bizim əməkdaşlığımızı əvvəlkindən daha zəruri edir. Beləliklə, əgər çoxtərəflilik iflasa uğrasa, heç bir xalq təhlükəsiz qala bilməz. Uğur qazanarsa, bütün xalqlar faydalanacaq və faydaları bölüşəcəklər", - deyə Monteneqro Prezidenti əlavə edib.