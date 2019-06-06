Президент Молдовы: У нас очень хорошие отношения с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ

"У нас очень хорошие отношения с Азербайджаном, очень хороший контакт на уровне президентов. Сложились как многосторонние отношения в рамках СНГ, так и двусторонние".

Об этом в эксклюзивном интервью российскому бюро Report заявил президент Молдовы Игорь Додон в кулуарах XXIII Петербургского международного экономического форума.

"Надеюсь, что в этом году господин Ильхам Алиев сможет приехать в Молдову. Мы договаривались перезапустить работу Межпарламентской комиссии. В марте этого года я принимал участие в седьмом Глобальном бакинском форуме и мы договорились с президентом Азербайджана, что возможно, во второй половине года он тоже приедет в Молдову.

Мы при поддержке Фонда Гейдара Алиева строим в Гагаузии культурно-образовательный центр и в скором времени хотим его открыть, так что надеемся на приезд президента Алиева", - заявил И. Додон.

Игбал Рустамов